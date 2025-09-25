9月23日、女優の安田成美がInstagramで、夫・木梨憲武とのプライベート写真を投稿した。仲むつまじい姿が好評だが、現在に至るまでにいくつかの壁を乗り越えてきたようだ。安田は《2人でバスに乗っちゃって 新五百円玉使えなかったの》とつづり、バス内で撮影したと思われる写真を投稿。木梨はキャップをかぶり、安田もメガネをかける程度で、目立った変装はしていない。木梨が安田の肩に頭を乗せ、2人とも笑顔を浮かべている