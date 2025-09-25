◇MLB ドジャース5ー4ダイヤモンドバックス(日本時間25日、チェイス・フィールド)ドジャースはダイヤモンドバックス戦に勝利し、優勝へのマジックを「1」に。勝利すれば優勝となる次戦の先発は山本由伸投手が予定されています。優勝マジックを「3」として迎えた日本時間25日。先発のブレーク・スネル投手が6回1失点と好投し、佐々木朗希投手も138日ぶりのメジャー復帰で無失点の投球をみせます。しかし8回に救援陣が打ち込まれ同点