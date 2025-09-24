時間があっという間にすぎるような充実した日々を過ごせる人は何が違うのか。脳神経外科医の東島威史氏は「時間感覚は、脳神経外科に携わる僕にとって興味深いトピックだ。有力な説のなかに、『時間感覚は心拍数と関係がある』というものがある」という――。※本稿は、東島威史『不夜脳 脳がほしがる本当の休息』（サンマーク出版）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／Tharakorn※写真はイメージです - 写真＝iStock.