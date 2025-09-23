和歌山県で男性信者のAさん、Bさん２人に自殺をそそのかし、死亡させたなどとして逮捕された自称占い師・濱田淑恵被告。その信者である滝谷奈織（なぽり）被告は自殺ほう助などの罪に、寺崎佐和子被告は有印私文書偽造・同行使などの罪に問われ、それぞれ逮捕・起訴されていた。そして9月10日、滝谷、寺崎両被告の第2回公判が大阪地裁で開かれた。【写真】「やばいな、宇宙の名場面！」送検される濱田被告。2008年当時に開設して