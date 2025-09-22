横浜地検（資料写真）１１０番通報を受けて駆け付けた高齢女性方から現金を盗んだとして、横浜地検は２２日、住居侵入と窃盗の罪で、相模原南署地域課元巡査部長の男（４４）を起訴した。地検は認否を明らかにしていない。起訴状によると、被告は相模原市南区内の７０代女性方で、昨年１１月１５日に通報を受けて臨場した際と、同１８日に手袋を置き忘れたなどとうそを言って侵入した際に、現金計約１６万６千円を盗んだ、とさ