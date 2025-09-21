全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・北千住のカフェ『KiKi北千住』です。天窓から差し込む自然光、お茶の可能性と楽しみ方昭和の雰囲気が残る住宅街の路地裏にある築90年の古民家喫茶『KiKi北千住』。複雑に張り巡らされた梁、天窓から差し込む自然光、決して広くはないのになんて寛げる空間なんだろう。炙りたて最中いちじくバター550円・紅烏龍茶 YOI（HOT）650円炙り