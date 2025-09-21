北千住の築90年の古民家で味わう“紅烏龍茶”に感動　ミルクとスパイスでチャイ仕立てになる

全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・北千住のカフェ『KiKi北千住』です。

天窓から差し込む自然光、お茶の可能性と楽しみ方

昭和の雰囲気が残る住宅街の路地裏にある築90年の古民家喫茶『KiKi北千住』。複雑に張り巡らされた梁、天窓から差し込む自然光、決して広くはないのになんて寛げる空間なんだろう。

炙りたて最中いちじくバター550円・紅烏龍茶 YOI（HOT）650円

炙りたて最中いちじくバター550円・紅烏龍茶 YOI（HOT）650円 お茶は一煎ずつ手淹れしてくれる

こちらでは、静岡県富士市の富士山まる茂茶園と共同開発したオリジナル茶葉「muica」を楽しめる。

玉露煎茶、ハーブ煎茶、スパイス煎茶、ほうじ茶、焙煎紅茶、紅烏龍茶のそれぞれHOT、ICEのほか、茶葉の持ち味を生かしたラテやソーダ、茶葉を酒に漬け込んだ茶酒などのアレンジもいただける。甘みのある味わいとスモーキーな香りの「焙煎紅茶GEKKO」は、単体で飲んだときの重厚感がしっかりあるので、炭酸の中で抽出し、あえて甘みを一切加えていない。

香りが華やかな「紅烏龍茶YOI」は、ミルクやスパイス類を合わせてチャイ仕立てに。どちらも茶葉の持つ可能性に感激するおいしさ。癒しの空気感と相まって、何度も足を運びたくなるハマる店だ。

靴を脱いで上がる店内。

［店名］KiKi北千住

［住所］東京都足立区千住東1-16-2

［電話］なし

［営業時間］12時〜17時、土・日・祝は〜22時

［休日］火・水

［交通］地下鉄日比谷線・千代田線、JR常磐線ほか北千住駅から徒歩7分

※画像ギャラリーでは、和風なサバのスパイスカレーの画像がご覧いただけます。

撮影／西崎進也、取材／白鳥紀久子

※月刊情報誌『おとなの週末』2025年5月号発売時点の情報です。

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

