北千住の築90年の古民家で味わう“紅烏龍茶”に感動 ミルクとスパイスでチャイ仕立てになる
全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・北千住のカフェ『KiKi北千住』です。
天窓から差し込む自然光、お茶の可能性と楽しみ方
昭和の雰囲気が残る住宅街の路地裏にある築90年の古民家喫茶『KiKi北千住』。複雑に張り巡らされた梁、天窓から差し込む自然光、決して広くはないのになんて寛げる空間なんだろう。
炙りたて最中いちじくバター550円・紅烏龍茶 YOI（HOT）650円
炙りたて最中いちじくバター550円・紅烏龍茶 YOI（HOT）650円 お茶は一煎ずつ手淹れしてくれる
こちらでは、静岡県富士市の富士山まる茂茶園と共同開発したオリジナル茶葉「muica」を楽しめる。
玉露煎茶、ハーブ煎茶、スパイス煎茶、ほうじ茶、焙煎紅茶、紅烏龍茶のそれぞれHOT、ICEのほか、茶葉の持ち味を生かしたラテやソーダ、茶葉を酒に漬け込んだ茶酒などのアレンジもいただける。甘みのある味わいとスモーキーな香りの「焙煎紅茶GEKKO」は、単体で飲んだときの重厚感がしっかりあるので、炭酸の中で抽出し、あえて甘みを一切加えていない。
香りが華やかな「紅烏龍茶YOI」は、ミルクやスパイス類を合わせてチャイ仕立てに。どちらも茶葉の持つ可能性に感激するおいしさ。癒しの空気感と相まって、何度も足を運びたくなるハマる店だ。
靴を脱いで上がる店内。
［店名］KiKi北千住
［電話］なし
［営業時間］12時〜17時、土・日・祝は〜22時
［休日］火・水
［交通］地下鉄日比谷線・千代田線、JR常磐線ほか北千住駅から徒歩7分
※画像ギャラリーでは、和風なサバのスパイスカレーの画像がご覧いただけます。
撮影／西崎進也、取材／白鳥紀久子
※月刊情報誌『おとなの週末』2025年5月号発売時点の情報です。
※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。
