8月が間もなく終わりますが、気温が高い状態が続いています。秋から冬にかけてよく見られるようになる飛行機雲ですが、どのような仕組みでできるのかご存じでしょうか。SNS上では「飛行機雲って雨の前兆らしい」という声が上がっています。飛行機雲が発生するメカニズムや、飛行機雲が長く残ると雨が降りやすいのかなどについて、気象予報士のきりたんさんに聞きました。飛行機雲が長く残ると雨が降る可能性Q.そもそも、なぜ飛行