「完全に日本のテレビ局が“黒船”にやられた象徴的な出来事になったと思います」こう語るのは大手広告代理店関係者。8月25日、米動画配信サービスのNetflixが、来春開催のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の日本国内での独占放映権を獲得したと発表したからだ。在京テレビ局関係者が次のように語る。「Netflixが獲得したのは、WBCの日本国内における独占配信パートナー契約。WBC全試合において、日本国内での生配信と