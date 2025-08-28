「完全に日本のテレビ局が“黒船”にやられた象徴的な出来事になったと思います」

こう語るのは大手広告代理店関係者。8月25日、米動画配信サービスのNetflixが、来春開催のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の日本国内での独占放映権を獲得したと発表したからだ。在京テレビ局関係者が次のように語る。

「Netflixが獲得したのは、WBCの日本国内における独占配信パートナー契約。WBC全試合において、日本国内での生配信とオンデマンド配信の権利になります。

Netflixは、今や日本国内だけでも1000万人が加入している一大メディア。更なる拡大を図る同社とすれば、ライト層を取り込むにはWBCのような一大イベントはまたとないチャンスです。まだ現時点では正式に決まっていませんが、『WBC見放題パック』などを設定して廉価で加入を促すなどの施策が考えられます。

一方で、地上波テレビ局はWBCの高視聴率が見込めても、CMを売る枠は決まっています。そのため、仮に中継で1本400万円のCMを試合前、試合後、各攻撃の終了ごとに流しても、売り上げはせいぜい約8億円。事前、事後に関連番組などを流しまくっても、15億〜20億円程度が天井になる。民放が放映権料に資金をつぎ込めるのは、限界でも10億円台前半になるのではないでしょうか。

一方のNetflixは、少なく見積もってもその10倍近くを支払っているだろう、というのが業界の見立てです。これでは全く相手にされなくても当然です」

WBCの前回大会では、プライムビデオとテレビ朝日、TBSが並行中継を実施。今春のメジャーリーグ開幕戦は、日本テレビとプライムビデオが並列中継した。「民放とネットが同時に中継する」という選択肢もあったのかもしれないが……。

「これまでは、主催のWBCI、すなわちメジャーリーグ機構側が、日本のテレビ局の顔を立てていた、ということでしょう。来春のWBCからは、その“配慮”が無くなった、ということになる。本来なら、日本テレビも関連会社の配信サービスであるHuluで獲得したかったが、とてもそんな放映権料は払えなかったため、断念したといいます」（前出の関係者）

では、日本のテレビ局はWBCから完全に“締め出し”を食らったのか。

「まだ一縷の望みを信じて抵抗しています。次に目指すのは、Netflixから権利を有償で分けてもらい、録画中継すること。いわば、“屈辱のおすそ分け”ということですが……。

それでも、スポーツニュースで試合の様子を放送する際は、基本的に『報道番組で24時間以内、3分以内は無料』の大原則があります。しかも、権利侵害をしないために試合終了まで待たなければいけないなど、制約も多い。前回大会のように、ワイドショーや夕方の報道番組が総力を挙げて盛り上げる光景は、もしかすると消えるかもしれません。

こうした状況にいちばん困っているのは、日本野球機構（NPB）でしょうね。WBCが地上波放映されないとなると、サムライジャパンの活躍の注目度が下がる。現役プロ野球選手の露出が減れば、当然NPBにスポンサーもつきにくくなるでしょうから」（同前）

野球人気低迷につながらなければいいのだが……。