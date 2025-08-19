県岐阜商は甲子園91勝に第107回全国高校野球選手権は19日、大会第13日が行われ、第3試合で県岐阜商と横浜が対戦。県岐阜商が延長タイブレークの末に8-7でサヨナラ勝ちし、横浜の27年ぶりの春夏連覇を阻んだ。4度目の登板となった横浜・織田翔希投手（2年）は初回から先制を許し、さらに1点を追加された4回途中に51球、2失点で降板。山脇悠陽投手（3年）が登板したが、勢いに乗る県岐阜商の打線を止めることができず、5回まで4