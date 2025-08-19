県岐阜商は甲子園91勝に

第107回全国高校野球選手権は19日、大会第13日が行われ、第3試合で県岐阜商と横浜が対戦。県岐阜商が延長タイブレークの末に8-7でサヨナラ勝ちし、横浜の27年ぶりの春夏連覇を阻んだ。

4度目の登板となった横浜・織田翔希投手（2年）は初回から先制を許し、さらに1点を追加された4回途中に51球、2失点で降板。山脇悠陽投手（3年）が登板したが、勢いに乗る県岐阜商の打線を止めることができず、5回まで4点を失う苦しい展開となった。

しかし、横浜は4点差の6回に反撃。1死満塁で小野舜友内野手（2年）の打球は二ゴロで併殺と思われたが、一塁手の足がわずかに離れて小野はセーフに。この間に三走が生還し、一塁からのバックホームで本塁が不在となっており、二走も一気に生還。さらに池田聖摩内野手（2年）の適時打で1点差に迫った。

横浜は1点差の8回、県岐阜商の守備が乱れる間に同点とした。9回に1死二、三塁のピンチを内野5人のシフトなどで凌ぐと、延長タイブレークの10回に敵失や阿部葉太外野手（3年）の適時打で3点を勝ち越した。しかし直後に県岐阜商に連打を浴びて同点とされると、延長11回2死三塁で県岐阜商の坂口路歩内野手（3年）に左前サヨナラ打を浴びて力尽きた。

松坂大輔を擁した1998年以来の春夏連覇を目指して臨んだ横浜。古豪・県岐阜商の16安打の猛攻を凌ぎ切れず、ベスト8で散った。（Full-Count編集部）