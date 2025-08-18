東京都東久留米市付近では、18日17時までの1時間に約100ミリの猛烈な雨が降ったとみられ、「記録的短時間大雨情報」が発表されました。東京都東久留米市付近で猛烈な雨東京都東久留米市付近では局地的に雨雲が発達しています。レーダーの解析で、東京都東久留米市付近では、18日17時までの1時間に約100ミリの猛烈な雨が降ったとみられ、「記録的短時間大雨情報」が発表されました。大雨による土砂災害や低い土地の浸水、川の増水に