東京市場まとめ 1.概況 日経平均は続伸となる74円高の43,452円で寄付きました。先週末の米国市場では高安まちまちの内容となるもリスク選好姿勢が継続し、買いが優勢でのスタートとなりました。半導体関連株の一角に売りが出たことで、中ごろには伸び悩む場面が見られるも前場の後半にかけて持ち直し、379円高の43,757円で午前の取引を終えました。後場も高値圏での推移となり、後場寄り後の12時42分に456円高の43,835円を