¡Ú½µ´©¥ä¥ó¥°¥Þ¥¬¥¸¥ó 2025Ç¯38¹æ¡Û 8·î18Æü È¯Çä ²Á³Ê¡§510±ß ¡Ú³ÈÂç²èÁü¤Ø¡Û ¹ÖÃÌ¼Ò¤Ï¡¢¥Þ¥ó¥¬»¨»ï¡Ö½µ´©¥ä¥ó¥°¥Þ¥¬¥¸¥ó 2025Ç¯38¹æ¡×¤òËÜÆü8·î18Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï510±ß¡£ ´¬Æ¬¥«¥éー¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥¶¡¦¥Õ¥¡¥Ö¥ë The third secret¡×¤¬ÅÐ¾ì¡£´¬Ãæ¥«¥éー¤Ç¤Ï¡¢¥ä¥ó¥Þ¥¬45¼þÇ¯ÆÃÊÌÆÉ¤ßÀÚ¤ê´ë²è¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¤È¤Ê¤ê¤Î²øÊª¤¯¤ó¡×¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¤í¤Ó¤³»á¤Ë¤è¤ëÆÉ¤ßÀÚ¤ê¡ÖÍ¼°Ç¤È