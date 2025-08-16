¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤Î¤¤¤È¤¦¤¢¤µ¤³¤¬¡¢17ÆüÊüÁ÷¤ÎMBS¡¿TBS¡ØÆüÍËÆü¤Î½é¼ª³Ø¡Ù¡Ê¸å10¡§00¡Ë¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢Í£°ìÀÎ¤«¤éNG¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë»Å»ö¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤ë¡£¤¤¤È¤¦¤¢¤µ¤³¡¢ËÜÌ¾¤Î¿Ç»¡·ô¤ËÉÔ¼«Á³¤ÊÅÀ¡ÖËÜÅö¤Ëµ¤¤Å¤«¤Ê¤¯¤Æ²¿Ç¯¤«»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×º£²ó¤ÏÎÓ½¤¤¬¡È»þÂå¤Î¥«¥ê¥¹¥Þ¡É¤ÈÂÐÖµ¤¹¤ë¡Ö¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¥¢¡¼ÎÓ½¤¡×¤«¤é¡¢ËÜÊÔ¤Ç¤Ï¼ý¤Þ¤ê¤­¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¥«¥ê¥¹¥Þ¤¿¤Á¤Î¡È¥¿¥á¤Ë¤Ê¤ë¶â¸À¡õÌ¤¸ø³«¥È¡¼¥¯¡É¤òÆÏ¤±¤ë¡£55ºÐ¤ò·Þ¤¨¤¿º£¤â¡¢¥½¥í¥­¥ã¥ó¥×¤ä±Ñ²ñÏÃ¤Ê