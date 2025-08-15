◇第107回全国高校野球選手権第10日2回戦佐賀北1―6明豊（2025年8月15日甲子園）佐賀北（佐賀）が明豊（大分）との九州勢対決に敗れ3回戦進出を逃した。0―0の5回に先発右腕・稲富理人投手（3年）が相手8番打者の辻田に3点適時二塁打を浴びるなど9回145球を投げ切り6失点（自責5）。11安打を放ちながらも得点は1点止まりで佐賀北の夏は終わった。涙が止まらなかった。145球を投げ切りながら、勝利をつかむことができな