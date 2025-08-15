中学3年の少年が自宅で父親を刃物のような物で刺して殺害した疑いで逮捕されました。桐生市の中学3年の少年はおととい医師の父親を自宅で刃物のような物で刺して殺害した疑いがもたれています。警察によりますと、きのう午後10時過ぎ、少年がJR桐生駅前の交番に「父親を刺した」と出頭し、事件が発覚しました。少年は4人家族で、事件当時は母親と妹は帰省していて、自宅には少年と父親がいたということです。調べに対し少年は「間