¡Ö¤¢¤ó¤Þ¤êÎÉ¤¤Êý¸þ¤Ë¤¤¤«¤Ê¤¯¤Æ¡Ä¡ÊÅÀ¿ô¤Ï¡Ë50ÅÀ¡×¢£À¾Éð ¡¼ ¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ê14Æü¡¦¥Ù¥ë¡¼¥Ê¥É¡¼¥à¡ËÀ¼Í¥¤Î²Öß·¹áºÚ¤µ¤ó¤¬14Æü¡¢¥Ù¥ë¡¼¥Ê¥É¡¼¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿À¾Éð-¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Àï¤Ç¥»¥ì¥â¥Ë¥¢¥ë¥Ô¥Ã¥Á¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¡ÖÁêÊÑ¤ï¤é¤º¤ªÈþ¤·¤¤¡×¡Ö¤Þ¤¸¥¨¥ó¥¸¥§¥ë¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤òÎº¤Ë¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Ï22Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤ë±Ç²è¡Ö¤ª¤Ç¤«¤±»Ò¥¶¥á¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥Ç¡¼¡£»Ò¥¶¥á¤Á¤ã¤óÌò¤ÎÀ¼¤òÃ´Åö¤¹¤ë²Öß·¤µ¤ó¤¬»Ïµå¼°¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£ÇØÈÖ¹æ¡Ö530¡×¤ÎÀ¾Éð¤ÎÆÃÊÌ