「東方Project」の人気楽曲…元ロッテ・神戸拓光氏の応援歌第107回全国高校野球選手権は13日、大会第8日目が行われた。第3試合では創成館（長崎）が1-0で神村学園（鹿児島）を下し、九州勢対決を制した。1点差の締まった好ゲームの中、アルプスから聞こえてきた応援歌が「甲子園で！」「胸熱や」と反響を呼んでいる。注目を集めたのは、創成館の応援団席だった。リズミカルな音楽の“正体”は「U.N.オーエンは彼女なのか？」。