モーニングセット（920円） ●奈良県発祥のスペシャルティコーヒー専門店『ROKUMEI COFFEE CO.（ロクメイコーヒー）』が東京駅構内に昨年オープン。そのモーニングの魅力をご紹介します。 奈良県発祥のスペシャルティコーヒー専門店『ロクメイコーヒー』の県外唯一の店舗が、2024年7月、東京駅構内にオープンしました。今回はグランスタ丸の内店限定