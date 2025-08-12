愛媛FCは12日、FW藤本佳希(31)がモンテディオ山形から完全移籍で加入することを発表した。背番号は「32」となる。藤本はポストプレーに加え、クロスやラストパスに合わせる感覚に長けたストライカー。地元クラブの愛媛で2021年にキャリアハイのリーグ戦10得点を記録し、2022年に山形へ加入した。初年度は開幕12試合までに7ゴールを奪う活躍を見せたが、左膝の大怪我で手術。2023年に復帰すると、10得点を挙げてチームをJ1昇格