奈良市議会議員に当選した元迷惑系YouTuberのへずまりゅう氏が2025年8月11日、「議会中に居眠りをする議員」への対応をXで宣言した。「自分が在籍する4年間は緊張感を持って働いてもらいます」へずま氏は10日、Xで「奈良市議会議員として4年間働けることが確定しました。（供託返還の為）」と報告。「奈良市の皆様改めましてこの度は自分を選んでいただきありがとうございました。県外から応援して下さった皆様にも感謝しておりま