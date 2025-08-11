FCバレイン下関(中国)は11日、FW岸田和人(35)が今シーズンをもって現役引退すると発表した。9月20日の中国サッカーリーグ第17節・ バンメル鳥取戦で引退セレモニーを行うという。岸田は大分トリニータの下部組織から福岡大に進み、2013年に当時JFLだったFC町田ゼルビアに加入。翌年は同じく当時JFLのレノファ山口FCに期限付き移籍し、得点王に輝く活躍でチームのJリーグ参入に大きく貢献した。15年から山口への完全移籍に切