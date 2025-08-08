◆第１０７回全国高校野球選手権大会第４日▽１回戦綾羽６―４高知中央＝延長１０回タイブレーク＝（８日・甲子園）綾羽が延長１０回タイブレークの末に甲子園初出場勝利を挙げた。１―２の９回に追いつき、延長１０回に４点を勝ち越した。第４試合は史上最も遅い午後７時４９分に始まり、午後１０時４６分に終了した。第３試合の横浜―敦賀気比が降雨のため、午後５時１４分から１時間７分中断した影響を受けた。これま