Áá¤¯¤â¸åÈ¾Àï¤ËÆþ¤Ã¤¿2025Ç¯¤Î¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¦¥¤¡¼¥¯¡£¼«Æ°¼Ö¤äÅÅ¼Ö¡¢Á¥¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾è¤êÊª¤Ë¾è¤Ã¤ÆÎ¹¹Ô¤Ë¹Ô¤¯Í½Äê¤Î¿Í¤â¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Î¹¹Ô¤Î¤È¤­¤Ëµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢°ÜÆ°Ãæ¤Ëµ¯¤³¤ë¡Ö¾è¤êÊª¿ì¤¤¡×¡£µ¤Ê¬¤¬°­¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢ÅÇ¤­µ¤¤ò¤â¤è¤ª¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¡¢Î¹¹Ô¤ÎÆ»Ãæ¤¬¤Ä¤é¤¤¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¡Ö»Ò¤É¤â¤Îº¢¤Ï¾è¤êÊª¿ì¤¤¤¬¤Ò¤É¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¿Í¤ÏÂ¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Ãæ¤Ë¤ÏÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤â¡Ö¤è¤¯¾è¤êÊª¿ì¤¤¤¹¤ë