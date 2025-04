ドイツのミュンヘン工科大学の研究チームが、苦いことで知られるキノコから未知の苦味物質を発見したという論文を発表しました。発見された苦味物質のうち1つはこれまでに発見された中で最も強い苦味を持つと研究チームは報告しています。Taste-Guided Isolation of Bitter Compounds from the Mushroom Amaropostia stiptica Activates a Subset of Human Bitter Taste Receptors | Journal of Agricultural and Food Chemistryht