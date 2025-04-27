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Taste-Guided Isolation of Bitter Compounds from the Mushroom Amaropostia stiptica Activates a Subset of Human Bitter Taste Receptors | Journal of Agricultural and Food Chemistry
This Fungus Contains The Most Bitter Substance Known to Humankind : ScienceAlert
https://www.sciencealert.com/this-fungus-contains-the-most-bitter-substance-known-to-humankind
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