ÃÛÃÏ¶ä¤À¤³¤Ï¡¢2025Ç¯3·î31Æü¤Ë¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¥¢¥×¥ê¡Ö¶ä¤À¤³¥¢¥×¥ê¡×¡ÊiOS¡¿AndroidÂÐ±þ¡Ë¤ÎÇÛ¿®¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¹¥¿¥ó¥×¥«¡¼¥É¤¬¤â¤Ã¤È¤ª¥È¥¯¤Ë¿Ê²½¡ª¤¿¤³¾Æ1½®¡Ê6¸ÄÆþ¤ê°Ê¾å¡Ë¤ò¹ØÆþ¤´¤È¤Ë¥¹¥¿¥ó¥×¤¬1¤Ä¤â¤é¤¨¤ë¡ÖÃÛÃÏ¶ä¤À¤³ ¥¹¥¿¥ó¥×¥«¡¼¥É¡× ¤¬¡¢ÊØÍø¤Ê¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë ¥¹¥¿¥ó¥×¥«¡¼¥É¡×¤Ë¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¡£¥¢¥×¥ê¤Ç¤Ï¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë ¥¹¥¿¥ó¥×¥«¡¼¥Éµ¡Ç½¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥¢¥×¥ê¸ÂÄê¥¯¡¼¥Ý¥ó¤Ê¤É¤ÎÊØÍø¤Ç¤ª¥È¥¯¤Ê¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò¼ê·Ú¤ËÍøÍÑ¤Ç¤­¤ë¤è