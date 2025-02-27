日本ケンタッキー・フライド・チキン（横浜市西区）が展開するケンタッキーフライドチキンが、「ナゲット半額10ピース」キャンペーンを3月5日から3週間限定で実施します。ランチやおやつにぴったり同店のサイドメニュー「ナゲット」は、「オリジナルチキン」と同じ11種類のハーブ＆スパイスで味付けされた鶏むね肉を使用。骨がなく一口サイズのため、幅広い世代に人気の商品です。今回のキャンペーンでは通常10ピース960円（