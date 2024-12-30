ÇÐÍ¥¤ÎÌÚÂ¼ÂóºÈ¡Ê52ºÐ¡Ë¤¬¡¢12·î29Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ö¥Ð¥Ê¥Ê¥Þ¥ó¤Î¤»¤Ã¤«¤¯¥°¥ë¥á¡ª¡ª¡×¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¸«»ö¤Ê¿©¥ê¥Ýµ»½Ñ¤òÅ¹¤Î¿Í¤«¤é¾Þ»¿¤µ¤ì¡¢¡Ö¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤À¤±¤É¡¢¡Ø¥°¥é¥ó¥á¥¾¥ó¡Ù´èÄ¥¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¡ª¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£±Ç²è¡Ö¥°¥é¥ó¥á¥¾¥ó¡¦¥Ñ¥ê¡×¤Ë½Ð±é¤¹¤ëÌÚÂ¼ÂóºÈ¤ÈµÚÀî¸÷Çî¤¬¡¢±Ç²è¤ÎÀëÅÁ¤ò·ó¤Í¤ÆÈÖÁÈ¤Î¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¡£·Ú°æÂô¤Î¥°¥ë¥á¤ò´®Ç½¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£³¹¤Î¿Í¤«¤é¤½¤Ð¤ä¥¤¥¿¥ê¥¢ÎÁÍý¤ÎÅ¹¤ò¾Ò²ð¤µ¤ì¤ëÃæ