性加害報道をめぐり、『週刊文春』を名誉毀損で訴えた民事訴訟を取り下げた松本人志（61）。【写真】こめかみに手をあてる松本人志。ピンクのシャツにえんじ色のネクタイ、紺のスーツ姿の松本人志も所属する吉本興業はホームページで、〈活動再開につきましては、関係各所と相談の上、決まり次第、お知らせさせていただきます〉とコメントを発表。芸能ジャーナリストの三杉武氏が語る。「さっそく復帰へ動いているようですが、