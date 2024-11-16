菊陽町では、TSMCの第1工場を運営するJASMが、地域住民との交流イベントを開きました。 イベントは、JASMが地域住民や従業員の家族向けに開いたもので、きょう16日は約8000人が集まりました。 会場には、JASMの事業内容のほか、取り組んでいる渋滞対策や排水処理システムを紹介するブースもあり、訪れた人たちは従業員の説明を熱心に聞いていました。 ＪＡＳＭ堀田祐一社長「渋滞や水の問題とか非常に地域の方々のご心