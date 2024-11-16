ウクライナ東部ドネツク州のチャソフヤール近くで、ロシア軍側に向けて砲撃するウクライナ兵士＝13日（ウクライナ軍提供、ロイター＝共同）【キーウ共同】英BBC放送とロシア独立系メディア「メディアゾーナ」は15日、独自調査を基に、ウクライナ侵攻開始後に確認できたロシア兵の死者数が7万8千人を超えたと報じた。今年9月以降は昨年の同時期に比べ約1.5倍と増加傾向にある。ウクライナ東部ドネツク州で、ロシア軍が人的損失を