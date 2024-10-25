大相撲・西岩部屋の力士、幹希の里が2024年10月23日、部屋の公式ブログを通じ、西岩部屋への誹謗中傷を行っているSNSアカウントの持ち主が「母方の祖母」と「自分の母」だったと明かした。「何度聞いても否定され、嘘をつく母を見て絶望」幹希の里は、兵庫県尼崎市出身の19歳。現在は西序二段十八枚目だ。23日、部屋の公式サイトを通じて「幹希の里です。皆様へ自分からお伝えしたい事があり、親方の許可を得て書き込ませて頂きま