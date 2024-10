ウォルト・ディズニー・カンパニー傘下の動画配信サービスであるDisney+とHuluが、App Storeのアプリ内課金を使用したサブスクリプションへの加入を停止しました。今後、新たにiOSアプリでサービスを利用したいユーザーは、ウェブサイトで有料会員登録を行った後にアプリでサインインする必要があります。Hulu and Disney+ No Longer Support Signups and Payment Using App Store - MacRumorshttps://www.macrumors.com/2024/10/