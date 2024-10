ウォルト・ディズニー・カンパニー傘下の動画配信サービスであるDisney+とHuluが、App Storeのアプリ内課金を使用したサブスクリプションへの加入を停止しました。今後、新たにiOSアプリでサービスを利用したいユーザーは、ウェブサイトで有料会員登録を行った後にアプリでサインインする必要があります。Hulu and Disney+ No Longer Support Signups and Payment Using App Store - MacRumors

https://www.macrumors.com/2024/10/21/hulu-disney-plus-no-app-store-signup/Disney+ and Hulu ditch App Store In-App Purchase billinghttps://9to5mac.com/2024/10/21/disney-hulu-app-store-in-app-purchase/Appleは長らく、App Storeで利用可能なストリーミングプラットフォームに対し、ユーザーがアプリ内課金を利用して直接サブスクリプションに加入できるようにすることを求めてきました。アプリ内課金を通じたサブスクリプションでは、サービス事業者がAppleに15〜30%の手数料を支払う必要があるため、事業者からは不満の声が上がっていました。集団訴訟や規制機関による調査を受けて、2022年からは雑誌や書籍、新聞、音楽や映像などの購読済みコンテンツを閲覧できる「リーダーアプリケーション」に対して、アプリ内に外部ウェブサイトへのリンクを含めることを許可するよう規約が変更されました。2024年1月には、iOSアプリに「アプリ内課金以外の方法での課金システムへのリンク」を含めることも許可されました。そして2024年10月中旬、多くのインターネットユーザーが、Disney+とHuluのiOSアプリを通じてサブスクリプションに加入するオプションが削除されたと報告しました。今後、新規ユーザーはiOSアプリから直接サブスクリプションに加入することはできず、外部のウェブサイトから加入するように指示されます。記事作成時点では、Disney+やHuluのヘルプセンターでもApp Store経由で新規加入または再加入できないことが説明されていました。パートナー決済https://help.disneyplus.com/ja/article/disneyplus-ja-jp-third-party-subscription#appleManaging an Apple-billed Hulu accounthttps://help.hulu.com/article/hulu-manage-apple新規ユーザーはまず外部ウェブサイトでDisney+またはHuluのアカウントを作り、それからiOSアプリでサインインすることで、これまで同様にAppleデバイスでコンテンツの視聴が可能。なお、すでにApp Storeのアプリ内課金を通じてサブスクリプションに加入済みのユーザーは影響を受けず、新しい支払い方法を選択する必要はないとのことです。ディズニーは10月17日から、Disney+やHuluの値上げを実施しています。海外メディアのMacRumorsは、アプリ内購入の廃止もストリーミング収益を増やすための取り組みの一環であるように思われると述べました。ディズニーはApp Store経由でのサブスクリプション加入を廃止した最初の企業ではありません。すでにSpotifyは、App Store経由での支払いを打ち切っています。また、Netflixは新規加入または再加入するユーザーがApp Store経由でサブスクリプションに加入できないようにしているほか、一部の国で既存顧客に対してもApp Storeから支払い方法を切り替えるように通知し始めています。NetflixがApple経由での料金の支払いを拒否し始める - GIGAZINE