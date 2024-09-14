ユニクロやしまむらで買った服を着ているとき、友人から言い当てられて恥ずかしい思いをしたことはあるだろうか。自分ではなく子どもが着ている服だとしても、ママ友に指摘されたら気まずい人はいるかもしれない。「ガールズちゃんねる」に9月、「『それ西松屋？』と指摘するのは良くないですか？」というトピックが立てられた。「先日会った仲良しのママ友の子供と西松屋の服が被った時、『それ西松屋？着やすいよね！うちも持っ