イタリア2部のセリエBを戦っているサンプドリアは、「アンドレア・ピルロ監督を解任した」と公式発表した。ピルロ監督は昨季の開幕前にサンプドリアの指揮官に就任。2部へと降格したクラブを昇格させることがミッションであったが、昨季は7位という成績に終わった。昇格プレーオフには出場できたものの1回戦でパレルモに敗れ、1年でのセリエA復帰には失敗している。そして今季2シーズン目の指揮となっていたが、開幕戦でフロジノー