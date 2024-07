X(旧Twitter)では広告収益分配プログラムが導入されてから、フォロワー数の多いアカウントのポストにリプライすることでインプレッション数を稼ぐインプレゾンビが大量発生しています。このインプレゾンビ対策に、Xはリンクを含むリプライをブロックするツールを開発していることが明らかになりました。X is working on a way to block links in replieshttps://www.engadget.com/x-is-working-on-a-way-to-block-links-in-replies