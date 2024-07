Samsungの労働組合「全国サムスン電子労組(NSEU)」が2024年7月8日(月)にストライキを開始しました。ストライキには6540人の組合員が参加し、2024年7月10日(水)まで続く予定です。Samsung Electronics workers to strike on July 8-10, union says | Reutershttps://www.reuters.com/technology/samsung-elec-union-south-korea-strike-between-july-8-10-union-official-says-2024-07-02/Samsung Electronics workers strike as un