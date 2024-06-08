ニコニコ動画 緊急メンテナンス】 6月8日6時～ ドワンゴは、動画配信サービス「ニコニコ動画」の緊急メンテナンスを6月8日6時より実施している。終了日時は未定。 緊急メンテナンスは、ライブ配信サービス「ニコニコ生放送」を含む「ニコニコ動画」の全体において、6月8日3時23分ごろより発生した不具合に伴うもの。同日6時より緊急メンテナンスに入り、終