【ニコニコ動画 緊急メンテナンス】6月8日6時~

ドワンゴは、動画配信サービス「ニコニコ動画」の緊急メンテナンスを6月8日6時より実施している。終了日時は未定。

緊急メンテナンスは、ライブ配信サービス「ニコニコ生放送」を含む「ニコニコ動画」の全体において、6月8日3時23分ごろより発生した不具合に伴うもの。同日6時より緊急メンテナンスに入り、終了時間は記事執筆時点で未定となっている。

6月8日6時からはゲームの新作発表イベント「Summer Game Fest 2024」の日本語同時通訳付きの生配信が予定されていたが、緊急メンテナンスに伴って配信は行なわれなかった。なお、「Summer Game Fest 2024」については6月8日8時ごろに予定通り終了している。

日本語同時通訳付きの生配信については、「Day of the Devs: Summer Game Fest Edition」や「Devolver Direct」なども予定されている。「Summer Game Fest 2024」の配信はどうなるのか、今後の予定がどうなるかは、記事執筆時点では案内されておらず、未定となっている。

「Summer Game Fest 2024 同時通訳生放送」

【🔆 SUMMER GAME FEST 2024 (Official 4K 60 FPS Livestream) - LIVE TODAY! 2p PT/5p ET/10p BST/11p CEST】

放送日時:6月8日(土) 日本時間 6時開始 ~

□視聴URL

□Summer Game Fest 公式サイト

□Day of the Devs 公式サイト

□Devolver Direct 公式サイト

「Future Games Show: Summer Showcase 2024 日本語字幕版」

放送日時:6月9日(日) 日本時間4時開始 ~

□視聴URL

□Future Games Show 公式サイト

「PC Gaming Show 2024 日本語字幕版」

放送日時:6月10日(月) 日本時間 4時開始 ~

□視聴URL

□PC Gaming Show 公式サイト

