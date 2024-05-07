イスラエルは、イスラム組織ハマスが受け入れると発表した休戦案は、要求にはほど遠いと反発しています。こうした中、イスラエル軍は7日、ガザ地区南部のラファ検問所の一部を制圧したと発表しました。ハマスは6日、「カタールエジプトに対し、両国が提示した戦闘休止案を受け入れると伝えた」と発表しました。これに対し、イスラエル政府は、「ハマスが同意した案はイスラエルの要求からかけ離れている」とする声明を発表し、反