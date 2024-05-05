早朝から夜中まで会議ジャニーズの性加害問題が表面化して事務所は解体。被害者への補償業務に特化する「新会社」が設立されたが、いまだ世間からは批判の声が聞こえる。はたして被害者救済は進展しているのか。自ら芸能界から身を引いた、新会社の代表・東山紀之が補償贖罪の現在地を語った。【前後編の後編】＊＊＊【写真を見る】これが最後のドラマ出演年末に放送された東山主演の時代劇代表を引き受けた当初は、今後の
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