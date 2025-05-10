Íò¤¬²ò»¶¤¹¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥í¥±¤Î¹ç´Ö¤ËÏ©¾åµÊ±ì¤¹¤ëÆóµÜÏÂÌé¤½¤Î¤è¤¦¤ËÊó¤¸¤¿¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æ¤Ë¡Ö²ò»¶¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£³èÆ°µÙ»ß¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¤¤¤¦¹³µÄ¤ÎÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¬Ê£¿ô¡¢ÆÏ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¾×·â¤ò´Ë¾×¤µ¤»¤è¤¦¤È¤¤¤¦¥Õ¥¡¥ó¤Î»×¤¤¤¬¼ê¤Ë¼è¤ë¤è¤¦¤ËÊ¬¤«¤ë¡£¡ÖÍò¤¬¤Ä¤¤¤Ë¡ÈÍò¤Î¼öÇû¡É¤«¤é²òÊü¤µ¤ì¤ëÆü¤¬Íè½Õ¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£2020Ç¯1·î31Æü¤Ë³èÆ°¤òµÙ»ß¤·¤Æ¤«¤éÌó4Ç¯È¾¡£5¿Í¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¤ä¤Ã¤È¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤ò²òÊü¤¹¤ëÄÌ²á