空爆によって破壊された建物＝９日、パレスチナ自治区ガザ地区/Ali Jadallah/Anadolu/Getty Images（ＣＮＮ）イスラエル国防軍（ＩＤＦ）は声明で、パレスチナ自治区ガザ地区の北部にあるイスラム組織ハマスの拠点を掌握したと明らかにした。声明では「１０時間の戦闘の末、兵士たちは拠点制圧を完了した。その過程でテロリストを排除し兵器を多数奪取したほか、テロリストのトンネルの縦穴を発見した。幼稚園の近くに位置し、広範
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