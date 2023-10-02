日本の公安警察は、アメリカのCIA（中央情報局）やFBI（連邦捜査局）のように華々しく映画に登場することもなく、その諜報活動は一般にはほとんど知られていない。警視庁に入庁以後、公安畑を十数年歩み、数年前に退職。一昨年『警視庁公安部外事課』（光文社）を出版した勝丸円覚氏に、ハレンチ行為を繰り返す某駐日大使の息子について聞いた。＊＊＊【写真を見る】ドラマ「VIVANT」の監修も務める、元公安警察の勝丸円覚氏