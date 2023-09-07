新型「レヴォーグ レイバック」とは？スバルは2023年9月7日、新型「レヴォーグ レイバック（以下、新型レイバック）」の先行予約を開始しました。新型レイバックは、ステーションワゴンの「レヴォーグ」から派生したSUVで、「レガシィ アウトバック（以下）、アウトバック」「フォレスター」「クロストレック」に加え、日本市場向けのモデルとしてスバルSUVのラインナップに新たに追加されます。ワゴンの「レヴォーグ」をベ