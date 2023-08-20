2023年7月1日から改正道路交通法が施行され、電動キックボードのルールが緩和された。一定の条件をみたせば自転車のように運転免許なしで利用できるようになった一方で、二人乗りなどの「違法運転」の目撃情報がSNSに複数あがり、物議を醸している。警視庁によると、東京都内における電動キックボードの7月中の違法運転件数（暫定値）は352件。約5割が信号無視、約3割が通行区分違反で、人身事故が8件あった。「歩道を歩いていたら